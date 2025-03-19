BMW, 2024 satış verilerini ve gelecek planlarını açıkladı

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BMW Group, 2024 yılında dünya çapında elektrikli otomobil satışlarını yüzde 13,5 artırarak 426 bin 536 adede çıkardı. Bu, toplam satışların yüzde 17'sini oluşturuyor.

BMW markası 368 bin 523 adet, MINI ise 56 bin 181 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

MINI, toplam satışlarının dörtte birini elektrikli modellerden elde etti. Toplamda 593 bin 215 PHEV ve BEV model satışı gerçekleştiren BMW Group, 2025 yılında 1,5 milyon tamamen elektrikli araç teslimatı hedefliyor.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

BMW Group, geleceğin mobilitesini temsil eden NEUE KLASSE modellerinin seri üretimine 2025 sonunda başlayacak. İlk seri üretim NEUE KLASSE modeli, BMW iX3 olacak. Modelin üretimi, Debrecen Fabrikası'nda gerçekleşecek.

NEUE KLASSE modellerinin teknoloji kümeleri, tüm BMW ürün gamına entegre edilecek.

Bu sayede, elektrik motoru bileşenleri, ekran projeksiyon teknolojileri ve sürüş dinamikleri kontrol fonksiyonları gibi birçok alanda önemli gelişmeler kaydedilecek.

HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇ 2028'DE YOLLARDA

BMW Group, 2028 yılında seri üretim hidrojen yakıt hücreli bir aracı piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirket, bu alanda Toyota Motor Corporation ile iş birliğini derinleştirecek. Bu adım, BMW'nin emisyonsuz motor seçeneklerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YENİ MODELLER VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

BMW Group, 2027'ye kadar tüm motor seçenekleri ve segmentlerde 40'tan fazla yeni veya güncellenmiş modeli pazara sunmayı hedefliyor.

Şirket, yenilikçi teknolojilere, model yelpazesine ve dünya çapındaki üretim altyapısına önemli yatırımlar yapıyor. 2

025 yılında ise AR-GE harcamaları ve sermaye yatırımlarını bir önceki yıla göre daraltarak kâr oranını korumayı hedefliyor.