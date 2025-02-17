BMW 220 Gran Coupe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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BMW'nin sportif ve şık coupé modeli 220 Gran Coupe, Türkiye'de satışa çıktı.

Şubat sonu itibarıyla bayilerdeki yerini alacak olan Yeni BMW 220 Gran Coupe, 2 milyon 597 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşacak.

YÜKSEK PERFORMANS VE VERİMLİLİK

Yeni BMW 220 Gran Coupé, 1.5 litrelik mild hybrid benzinli motoruyla 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 km/s hıza sadece 7,9 saniyede ulaşan araç, aynı zamanda 100 km'de ortalama 5,2 - 5,8 litre yakıt tüketimiyle de verimlilik sunuyor.

Yeni BMW 220 Gran Coupé, standart olarak sunduğu zengin donanımlarla dikkat çekiyor.

BMW Live Cockpit Plus, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve 10,7 inç kontrol ekranıyla sürücülere özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Adaptif LED farlar, Park Asistanı ve Sürüş Asistanı gibi özellikler de güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

FİYAT LİSTESİ

Yeni BMW 220 Gran Coupé'nin Türkiye fiyatları şöyle:

Sport Line: 2.597.800 TL

M Sport: 2.826.300 TL