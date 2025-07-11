BMW, Çin'deki zayıflamaya rağmen satışlarını ikinci çeyrekte artırdı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Grubu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin karışık bir tablo çizen satış rakamlarını açıkladı.

Şirket, Çin pazarındaki zayıflığa rağmen, Mini ve Rolls-Royce markalarının da katkısıyla grubun toplam araç satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artırarak 621 bin 271'e yükseltti.

ANA MARKA VE ÇİN PAZARI KAN KAYBEDİYOR

Grubun lokomotif markası olan BMW'nin satışları ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,6'lık bir düşüşle 550 bin 693 adede geriledi.

En endişe verici veri ise, şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki teslimatların yüzde 13,7 gibi sert bir düşüşle 162 bin 667'ye inmesi oldu.

YÜZÜ GÜLDÜREN TEK KATEGORİ: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Rakamlardaki düşüşe rağmen, grubun tamamen elektrikli araç satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2'lik bir artış gösterdi.

Bu dönemde toplam 161 bin 462 adet bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirildi.