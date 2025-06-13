BMW duyurdu: Temel XM modeli artık satışta olmayacak

Haber Merkezi

BMW, 2026 model yılı için büyük SUV modeli XM'i yenilemeye hazırlanıyor. Yapılan en büyük değişiklik ise donanım seçeneklerinde oldu.

2026 yılı itibarıyla BMW XM, artık yalnızca "XM Label" olarak bilinen en güçlü versiyonu ile satışta olacak.

BAZ VERSİYONA VEDA, SADECE "XM LABEL" SATILACAK

Bu karar, standart veya baz olarak bilinen XM versiyonunun artık üretilmeyeceği anlamına geliyor.

BMW, bu stratejiyle en güçlü ve en donanımlı versiyona odaklanarak modelin özel konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Güncellenen BMW XM Label, 748 beygir güç ve 1.000 Nm tork üreten çift turbolu V8 hibrit motorunu koruyor.

Bu devasa güç sayesinde araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlıyor ve opsiyonel M Driver's Paketi ile 282 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

YENİ RENKLER VE DONANIMLAR

2026 model yılıyla birlikte BMW XM Label, bol bol yeni kişiselleştirme seçeneği ile geliyor.

Renk paletine "Frozen Tanzanite Blue" gibi yeni seçenekler eklenirken, kullanıcılar artık aracı 23 inç boyutunda jantlarla da satın alabilecek.

Hibrit sistemin şarj kapasitesi de artırıldı. 19.2 kWh'lik batarya artık 11 kW'lık şarj desteği sunarak daha hızlı şarj imkanı sağlayacak.

Modelin tam elektrikli moddaki 50 km'lik menzili ise korunuyor. Yenilenen model, 14 Haziran'da Le Mans'da resmi olarak tanıtılacak.