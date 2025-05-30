BMW, katı hal bataryaları test etmeye başladı

Haber Merkezi

Otomotiv devi BMW Group, yüzde 100 katı hal EV pilleri (ASSB) konusunda önemli bir adım atarak, Colorado merkezli startup Solid Power'dan aldığı büyük formatlı saf ASSB hücrelerini, Münih bölgesinde bir BMW i7 test aracına entegre ettiğini duyurdu.

Bu testler, geleneksel sıvı elektrolitli pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu vadeden katı hal teknolojisinin otomotiv sektöründeki geleceğini şekillendirebilir

Test aracı olarak BMW i7 kullanılırken, BMW bu pilleri "konsept pil" olarak tanımlıyor ve prizmatik hücrelerin kanıtlanmış mimarisiyle yeni, yenilikçi modül konseptlerini birleştirdiğini belirtiyor.

Yol testleri sırasında genleşme yönetimi, çalışma basıncı ve sıcaklık kontrolü gibi unsurlar yakından izlenecek.

KATI HAL EV PİLLERİNİN AVANTAJLARI VE SOLID POWER TEKNOLOJİSİ

Tamamen katı elektrolitler, daha küçük ve hafif bir bataryaya daha fazla enerji sığdırarak aynı batarya boyutunda daha fazla menzil sunma potansiyeline sahip.

Bu teknoloji ayrıca, otomobil üreticilerine daha küçük pillerle daha hafif elektrikli araçlar sunma veya tasarım esnekliğini artırma imkanı tanıyor.

Solid Power, katı elektrolitinin temel girdisi olarak sülfürleri (kükürt türevleri) kullanıyor; bu malzeme hem uçucu sıvıları ortadan kaldırıyor hem de lityum iyon pillerin tipik polimer ayırıcısına olan ihtiyacı yok ediyor.

Şirket, 2028 yılına kadar yılda 800 bin elektrikli araca güç sağlayacak elektrolit üretimi ölçeğine ulaşmayı hedefliyor.

BMW, katı hal EV pilleri teknolojisinin rekabetçi bir depolama sisteminde uygulanması için daha fazla geliştirme adımına ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulunuyor.

Şirket, gelişimin hızla ilerleyeceği öngörüsüyle, Solid Power lisansı altında Almanya'daki Parsdorf'taki Hücre Üretimi Yeterlilik Merkezi'nde bir prototip hattı işletmeyi planlıyor.

Şirket, pilot ölçekte sülfür bazlı katı elektrolitler geliştirip üreten ve büyük formatlı hücrelerde test eden tek firma olduğunu iddia ediyor.