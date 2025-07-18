BMW X3'ten Türkiye'ye özel motor seçeneği: İşte otomobilin yeni fiyatı

Alman otomotiv devi BMW, geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni nesil X3 modeli için Türkiye pazarına özel ve daha uygun fiyatlı yeni bir motor seçeneğini duyurdu.

Bu yeni 1.6 litrelik motor sayesinde, BMW X3'ün başlangıç fiyatı, daha önce sunulan dizel versiyona kıyasla yaklaşık 2 milyon TL daha aşağıya çekilmiş oldu.

TÜRKİYE'YE ÖZEL 1.6 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Türkiye'ye özel olarak sunulan yeni motor seçeneği, 190 beygir gücünde 1.6 litrelik hafif hibrit bir ünite.

Bu motorla donatılan yeni BMW X3'ün başlangıç fiyatı 5 milyon 071 bin 500 TL olarak açıklandı.

YENİ NESİL TASARIM VE MODERN KOKPİT

Yeni BMW X3, daha uzun, daha geniş ve daha alçak yapısıyla öncekinden daha sportif bir duruşa sahipken, yeniden tasarlanan ikonik böbrek ızgaraları dikkat çekiyor.

İç mekanda ise diğer yeni BMW modellerinden alışık olduğumuz kavisli ekran ve U şeklinde aydınlatmaya sahip modern bir orta konsol yer alıyor.