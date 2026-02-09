BMW X5 ve X7 modelleri yeniden Türkiye pazarında satışa çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW tutkunlarının uzun süredir beklediği X5 ve X7 modelleri, Türkiye yollarına geri döndü.

Lüks ve konforu bir arada sunan bu araçlar, asfalt ve arazi sürüşündeki yetenekleriyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ DİZEL HİBRİT MOTOR TEKNOLOJİSİ

Satışa sunulan her iki model de 3 litre hacminde 48V mild hybrid destekli verimli dizel motor ünitelerinden güç alıyor.

BMW'nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive, bu performanslı motorlarla birleşerek kusursuz bir yol tutuş ve sürüş dengesi sağlıyor.

DONANIM PAKETLERİ

Türkiye pazarında BMW X5 modeli, dinamik hatlarıyla öne çıkan M Sport tasarım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Markanın amiral gemisi konumundaki BMW X7 ise M Excellence donanım paketiyle lüks ve konforu zirveye taşıyor. X5, daha çevik, dinamik ve çok yönlü bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.

Üç sıra koltuk düzenine sahip X7 ise geniş iç hacmi ve sunduğu üst düzey teknolojik donanımlarla premium segmentteki iddiasını güçlendiriyor.

2026 Şubat ayı itibarıyla açıklanan başlangıç fiyatları şu şekilde:

BMW X5 xDrive40d M Sport: 13,5 milyon TL.

BMW X7 xDrive40d M Excellence: 19 milyon 800 bin TL.