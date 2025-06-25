BMW'nin ilk tam elektrikli M3 modeli beklenenden erken gelecek

BMW'nin efsanevi M kanadı, elektrikli geleceğe yönelik adımlarını hızlandırıyor. Yeni iddialara göre, markanın ilk tam elektrikli M3 modeli olacak BMW iM3, beklenenden çok daha erken bir tarihte sahneye çıkabilir.

İLK ELEKTRİKLİ M3 BEKLENENDEN ERKEN GELEBİLİR

BimmerPost forumlarının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan "ynguldyn", BMW'nin yeni elektrikli 3 Serisi (i3) ile birlikte, yüksek performanslı kardeşi BMW iM3'ü de tanıtacağını iddia etti.

Yeni i3'ün gelecek sene tanıtılacağı zaten biliniyordu. Bu yeni iddia, performans modelinin de aynı anda gelebileceği anlamına geliyor.

Sızıntılara göre, BMW iM3'ün üretimine 2027 yılının Mart ayında başlanacak ve üretim 2034 yılına kadar devam edecek. Bu takvim, aracın tanıtımının çok daha erken yapılabileceğine işaret ediyor.

700 BEYGİRİN ÜZERİNDE GÜÇ

Bu gizemli model hakkında henüz çok fazla teknik detay bulunmuyor. Ancak elektrikli M3'ün, 700 beygirin üzerinde bir güç çıkışına sahip olması bekleniyor.

BMW mühendislerinin bu gücü, her bir tekerleğe yerleştirilecek dört ayrı elektrik motoru sayesinde elde edeceği konuşuluyor.

Bu dört motorlu yapı, araca inanılmaz bir tork yönlendirme ve yol tutuş kabiliyeti kazandıracak.