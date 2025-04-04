BYD, DOLPHIN modelini nisanda Türkiye'de satışa çıkaracak: İşte fiyatı

AA & Ensonhaber

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin sevilen modeli DOLPHIN, yenilenen donanım seçenekleri ve teknik özellikleriyle yakında Türkiye yollarında olacak.

YENİ DONANIM SEÇENEĞİ

DOLPHIN, yeni "Comfort" donanım seçeneğiyle Türkiye'deki alıcılarla buluşacak. Bu yeni versiyon, zengin donanım özellikleri ve gelişmiş teknolojisiyle elektrikli hatchback C segmentine iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Aracın tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 295 bin lira olarak belirlendi. Mevcut "Design" donanım seviyesine ek olarak sunulan Comfort, daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlıyor.

Comfort donanımında, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, vegan deri döşeme, 12,8 inç multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler bulunuyor.

Design donanımında ise ek olarak panoramik cam tavan, kablosuz şarj istasyonu, karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özellikleri sunuluyor.

TEKNOLOJİ GÜNCELLEMELERİ VE GELİŞMİŞ PERFORMANS

BYD DOLPHIN, yapılan teknoloji güncellemeleriyle daha da rekabetçi bir konuma geldi. DC şarj kapasitesi 88 kW'tan 110 kW'a yükseltilen aracın, yüzde 30'dan 80'e şarj süresi sadece 26 dakikaya indirildi.

BYD'nin geliştirdiği "e-Platform 3.0" üzerinde yükselen model, LFP teknolojisine sahip 60,4 kWh kapasiteli "blade" batarya ile yüksek güvenlik, dayanıklılık ve performans sunuyor.

Alüminyum alaşımlı seramik ısıtıcı gücü artırılan modelde, daha yüksek klima gücü elde ediliyor.

Orta konsoldaki akıllı telefon kablosuz şarj ünitesi gücü artırılarak havalandırma özelliği eklenirken, bagaj hacmi de 345 litreden 364 litreye çıkarıldı.

Her iki donanım seviyesinde de tek renkli gövde tasarımı ve farklı renk seçenekleri sunuluyor.

204 beygir güç ve 290 Nm tork üreten elektrikli motoruyla 0'dan 100 kilometreye 7 saniyede ulaşan DOLPHIN, 160 kilometre maksimum hıza sahip.

WLTP ölçümlerine göre 427 kilometre menzil ve 15,9 kWh enerji tüketimi sunan model, BYD Mobil uygulamasıyla da entegre bir kullanım deneyimi sağlıyor.