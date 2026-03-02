BYD, dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobilini tanıttı

BYD'nin güncellenen Denza Z9 GT station wagon modeli, 122.496 kWh kapasiteli özel Blade bataryasıyla dünyanın en uzun menzilli tamamen elektrikli aracı ünvanını kazandı.

Resmi verilere göre bu devasa batarya paketi, tek şarjla 1.036 kilometreye kadar menzil sunarak otomotiv standartlarını yeniden belirliyor.

BEŞ FARKLI MENZİL VE GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla satışa sunulacak olan model, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli motor opsiyonlarına sahip olacak.

Tamamen elektrikli modeller, batarya ve motor donanımına göre 820 ile 1.036 kilometre arasında değişen beş farklı menzil seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Şarj edilebilir hibrit versiyon ise kapasitesi artırılan 63,82 kWh bataryasıyla sadece elektrik gücü kullanılarak 400 kilometre yol gidebiliyor.

Aracın simetrik tasarımlı akıllı kokpitinde 17,3 inçlik dev merkezi ekran yer alırken, gelişmiş sürüş destek sistemi DiPilot 300 tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.