Audi'nin Çin'deki planları tutmadı: Satışlarda büyük düşüş var

Alman otomotiv devi Audi'nin SAIC Motor ortaklığıyla 2024 yılında Çin'e özel olarak tanıttığı "AUDI" markası, zor günler geçiriyor.

Büyük umutlarla tanıtılan ve ilk etapta 10 binden fazla ön sipariş alan markanın ivmesi hızla kayboldu.

E5 SPORTBACK SATIŞLARI BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

China EV Data Tracker verilerine göre şirketin E5 Sportback modeli bugüne kadar yalnızca 7 bin 70 adet satarak ön sipariş rakamlarının bile gerisinde kaldı.

Özellikle geçtiğimiz ocak ayında sadece 420 adetlik satış yapılması, markayı acil önlemler almaya itti.

REKABET İÇİN 30 BİN YUANLIK DEV İNDİRİM

Müşterileri yeniden cezbetmek isteyen şirket; vergi iadesi, nakit indirimi ve takas desteğini içeren toplam 30 bin yuanlık bir teşvik paketi açıkladı.

Bu dev indirimle birlikte aracın başlangıç fiyatı 205 bin 900 yuana düşerken, alıcılara 5 yıl sıfır faiz seçeneği de sunuluyor.

Giriş seviyesi model 618 kilometre menzil ve 295 beygir güç sunarken, Quattro versiyonu 100 kWh bataryasıyla 776 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor.

Çin pazarındaki geleceği henüz belirsizliğini koruyan markanın, bu yıl içinde tanıtacağı yeni SUV modeliyle satışlarını artırması hedefleniyor.