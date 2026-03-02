Skoda'dan Avrupa'ya 205 milyon euroluk batarya yatırımı

Çek otomotiv üreticisi Skoda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Mlada Boleslav'daki ana fabrikasına 205 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdi.

Bu devasa hamle sayesinde şirket, Volkswagen Grubu içerisindeki en büyük batarya sistemi üreticisi konumuna yükseldi.

YILLIK 335 BİN ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİ

Günde 1.100 adetten fazla hücreden pakete batarya sistemi üreten yeni tesis, yıllık 335 bin adedin üzerinde rekor bir üretim kapasitesi sunuyor.

Bu kritik yatırım, Skoda'nın gelecekte kendi ana tesisinde yılda 200 bin adede kadar elektrikli araç üretmesinin de önünü açıyor.

LFP kimyasının tercih edildiği yeni nesil batarya sistemleri, mevcut teknolojilere kıyasla yüzde 30 oranında önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Yüzde 84 otomasyon oranına sahip 55 bin metrekarelik dev tesiste, tüm üretim sürecini otonom hale getiren 131 adet robot görev yapıyor.