BMW'nin 2026 yılında satışa çıkacak modelleri sızdırıldı

Alman otomotiv devi BMW'nin Amerika'daki çevrimiçi mağazası, 2 Serisi'nden 7 Serisi'ne kadar uzanan gelecekteki araç portföyünü yanlışlıkla yayınladı.

Sızdırılan listede markanın Neue Klasse ailesine katılacak sürpriz elektrikli ve içten yanmalı modelleri dikkat çekiyor.

M2 XDRIVE VE YENİ 3 SERİSİ DETAYLARI

Sızıntının en büyük sürprizi olan dört çeker M2 xDrive modeli, sadece otomatik şanzımanla gelecek ve artan ağırlığıyla birlikte daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

3 Serisi cephesinde ise mevcut M340i xDrive'ın yerini alacak yeni M350 xDrive modeli ve iki farklı elektrikli i3 versiyonu listede boy gösteriyor.

SUV AİLESİ VE 7 SERİSİNDEKİ YENİLİKLER

Markanın SUV portföyünde iX3 modelinin üç farklı versiyonu görünürken, popüler X5 serisi arkadan itişli sDrive seçeneğiyle yola devam edecek.

Lüks segmentteki 7 Serisi'nde 740i xDrive sürümü listelenirken, V12 motorun geri dönmeyeceği ancak V8 motorlu araçların üretimine devam edileceği anlaşılıyor.

Z4 VE 8 SERİSİ EMEKLİYE AYRILIYOR

Sızdırılan gelecek nesil araç listesinde, ömürlerinin sonuna yaklaşan Z4 ve 8 Serisi modellerinin isimleri yer almadı.

Bu durum, söz konusu iki popüler modelin sadece aylar içinde üretimden kaldırılarak emekliye ayrılacağını kesinleştirdi.