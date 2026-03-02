BMW'nin 2026 yılında satışa çıkacak modelleri sızdırıldı

BMW'nin Amerika web sitesinde yaşanan bir hata, merakla beklenen M2 xDrive dahil olmak üzere 2026 yılında piyasaya sürülecek birçok yeni modeli yanlışlıkla ortaya çıkardı.
Alman otomotiv devi BMW'nin Amerika'daki çevrimiçi mağazası, 2 Serisi'nden 7 Serisi'ne kadar uzanan gelecekteki araç portföyünü yanlışlıkla yayınladı.
Sızdırılan listede markanın Neue Klasse ailesine katılacak sürpriz elektrikli ve içten yanmalı modelleri dikkat çekiyor.
M2 XDRIVE VE YENİ 3 SERİSİ DETAYLARI
Sızıntının en büyük sürprizi olan dört çeker M2 xDrive modeli, sadece otomatik şanzımanla gelecek ve artan ağırlığıyla birlikte daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.
3 Serisi cephesinde ise mevcut M340i xDrive'ın yerini alacak yeni M350 xDrive modeli ve iki farklı elektrikli i3 versiyonu listede boy gösteriyor.
SUV AİLESİ VE 7 SERİSİNDEKİ YENİLİKLER
Markanın SUV portföyünde iX3 modelinin üç farklı versiyonu görünürken, popüler X5 serisi arkadan itişli sDrive seçeneğiyle yola devam edecek.
Lüks segmentteki 7 Serisi'nde 740i xDrive sürümü listelenirken, V12 motorun geri dönmeyeceği ancak V8 motorlu araçların üretimine devam edileceği anlaşılıyor.
Z4 VE 8 SERİSİ EMEKLİYE AYRILIYOR
Sızdırılan gelecek nesil araç listesinde, ömürlerinin sonuna yaklaşan Z4 ve 8 Serisi modellerinin isimleri yer almadı.
Bu durum, söz konusu iki popüler modelin sadece aylar içinde üretimden kaldırılarak emekliye ayrılacağını kesinleştirdi.