BYD SEAL, Türkiye'ye özel versiyonla bu ay satışa çıkacak

AA & Ensonhaber

Elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını yeni bir modelle genişletiyor.

Şirket, daha önce 'Excellence' versiyonuyla piyasaya sunduğu D segmentindeki yüzde 100 elektrikli sportif sedan modeli SEAL'ın, Türkiye'ye özel olarak geliştirilen 'Design' versiyonunu mayıs ortasından itibaren satışa sunacak.

YENİ BYD SEAL 'DESIGN' PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sadece Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen arkadan itişli BYD SEAL 'Design', 160 kW (218 beygir) gücündeki motoruyla 0'dan 100 kilometre hıza 6,9 saniyede ulaşıyor.

61,4 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP normlarına göre 460 kilometre menzil sunan model, DC hızlı şarjla 26 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum imkanı sağlıyor.

YENİ VERSİYON TÜRKİYE PAZARINDA İDDİALI OLACAK

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, daha önce sunulan AWD versiyonunun beğeni topladığını belirterek, Türkiye'ye özel 160kW'lık yeni 'Design' versiyonunun yüzde 10 ÖTV dilimine girmesiyle önemli bir alternatif olacağını vurguladı.

Ergun, bu modelin 1 milyon 850 bin TL'lik lansman fiyatıyla büyük ilgi görmesini ve satışlara önemli katkı yapmasını beklediklerini ifade etti.