Subaru'dan 420 beygirlik yeni elektrikli SUV geliyor

Subaru, hızla genişleyen elektrikli araç ürün gamına dördüncü ve en iddialı modelini eklemek için gün sayıyor.

Merakla beklenen yeni elektrikli SUV modeli, yüksek performansı ve markanın efsanevi sürüş dinamikleriyle yollara çıkacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ SUBARU MODELİ

Yeni nesil araç, 420 beygir gücü ve Symmetrical All-Wheel Drive (simetrik dört tekerlekten çekiş) sistemiyle donatılarak markanın performans sınırlarını zorluyor.

Bu güçlü donanım sayesinde yeni model, 380 beygirlik Trailseeker versiyonunu geride bırakarak Subaru'nun en güçlü elektrikli aracı unvanını resmen ele geçirecek.

Markanın 2026 model yılı için hazırladığı Uncharted modeli 36 bin 445 dolarla en uygun fiyatlı seçenek olurken, Toyota ile geliştirilen Solterra 39 bin 945 dolarlık fiyata sahip.

Şu an 41 bin 445 dolarla en pahalı model olan Trailseeker'ın üzerine konumlandırılacak olan bu yeni SUV'un, serinin yeni amiral gemisi olması bekleniyor.

NEW YORK OTOMOBİL FUARI'NDA SAHNEYE ÇIKACAK

Paylaşılan ilk ipucu görselinde, aracın Trailseeker ve Uncharted modellerine benzer bir ön far imzasına sahip olduğu görülüyor.

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği bu yeni araç, 1 Nisan tarihinde New York Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılacak.