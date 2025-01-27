BYD, Türkiye'deki satış hedeflerini büyüttü

Haber Merkezi

Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye pazarındaki büyüme hedeflerini güncelledi. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 2025 yılı için satış hedeflerinin 50 bin adet olduğunu açıkladı.

Ergun, BYD araçlarının Türkiye şartlarında kendi segmentinde en ulaşılabilir fiyatlara sahip olduğunu vurguladı.

Fiyatların Çin ve Avrupa ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını belirten Ergun, BYD'nin Türkiye pazarına önem verdiğini ve uygun fiyat politikası izlediğini söyledi.

YENİ MODELLER GELİYOR

Mart ayında 7 koltuklu ve dört tekerlekten çekişli yeni Tang modelini piyasaya süreceklerini belirten Ergun, 2025'in 3. çeyreğinde ise Sealion 7 modelini getireceklerini açıkladı. Atto 2 modelinin ise bu yıl içinde Türkiye'ye gelmeyebileceğini söyledi.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, BYD 2024 yılında Türkiye'de 8 bin 331 adet araç sattı. Bu satışların 6 bin 194'ü ise sadece Aralık ayında gerçekleşti.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.