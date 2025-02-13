BYD, Türkiye'deki üretim için İtalyan tedarikçilerle anlaşacak

Haber Merkezi

Elektrikli araç devi BYD, Avrupa'daki üretim operasyonlarını güçlendirmek için İtalyan tedarikçilerle iş birliğine gidiyor.

Şirket, Türkiye ve Macaristan'da kurduğu fabrikalar için İtalyan otomobil parçası üreticilerinden parça temin edecek.

BYD'NİN AVRUPA'DAKİ ÜRETİM ATAĞI

BYD, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Türkiye ve Macaristan'da yeni fabrikalar kuruyor.

Macaristan'daki fabrikanın bu yıl ekim ayında, Türkiye'deki fabrikanın ise 2026 yılının Mart ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Her iki fabrikanın da tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 500 binden fazla araç üretmesi hedefleniyor.

İTALYAN TEDARİKÇİLERLE İŞ BİRLİĞİ

BYD, bu iddialı üretim hedeflerini desteklemek için İtalyan otomobil parçası tedarikçileriyle anlaşmalar yapıyor.

Şirket, İtalyan tedarikçilerin kaliteli ve uygun maliyetli parçalar sağlayarak Avrupa'daki üretim operasyonlarının verimliliğini artırmasını hedefliyor.

BYD'nin Avrupa'daki üretim tesisleri, şirketin küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Avrupa pazarındaki talebi karşılamak ve rekabet avantajı elde etmek için bu tesislerde üretilen araçların büyük bir kısmı Avrupa'da satılacak.