BYD'den yeni şarj teknolojisi: Tesla'dan 2 kat daha güçlü

Haber Merkezi

BYD, elektrikli araç teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirket, 17 Mart'ta Shenzhen'de düzenleyeceği lansman etkinliğinde, Tesla'nın en son süper şarj teknolojisini geride bırakan 1.000 kW'lık süper şarj teknolojisini tanıtacak.

Bu teknoloji, elektrikli araçların şarj sürelerini benzinli araçların yakıt dolum sürelerine yaklaştırarak, elektrikli araç kullanımını daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

SÜPER E-PLATFORMU İLE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ BİR DÖNEM

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, bu platform elektrikli araç kullanımındaki en büyük engellerden biri olan şarj süresini ortadan kaldıracak.

1.000 kW'a kadar şarj gücünü destekleyen bu teknoloji, 100 kWh'lik bir batarya takımını sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede doldurabilecek.

TESLA'YI İKİYE KATLAYAN ŞARJ GÜCÜ

Mevcut süper şarj teknolojileri genellikle 200 kW ile 400 kW arasında değişirken, bazı şirketler 500 kW'a kadar şarj gücü sunuyor.

Ancak, BYD'nin 1.000 kW'lık teknolojisi, Tesla'nın en hızlı şarj cihazı olan V4 Süper Şarj Cihazı'nın bile iki katı güce sahip.

Bu, elektrikli araçların şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltarak, kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayacak.

HAN L VE TANG L MODELLERİ DE TANITILIYOR

BYD, lansman etkinliğinde sadece süper şarj teknolojisini değil, aynı zamanda Han L sedan ve Tang L SUV modellerinin ön satışlarını da başlatacak.

Bu modellerin, şirketin en son Süper e-Platformu üzerine inşa edildiği ve 1.000 kW'a kadar şarj gücünü desteklediği tahmin ediliyor. Her iki modelin de çift motorla donatıldığı ve yüksek performans sunacağı belirtiliyor.