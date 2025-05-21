BYD'nin Avrupa'daki yeni merkezinin yeri belli oldu

Haber Merkezi

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla yeni merkezini Macaristan'a kuracağını duyurdu.

BYD CEO’su Wang Chuanfu, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bu yeni merkezin satış, test ve yerelleştirilmiş model geliştirme gibi üç temel işleve sahip olacağını belirtti.

BYD üst düzey yöneticisi Wang Chuanfu, yeni merkezin iki bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Şirketin açıklamasına göre, Macaristan'da kurulacak merkez satış ve sonrası hizmetler, test alanı ve BYD modellerinin yerelleştirilmiş versiyonlarını geliştirme tesisi olmak üzere üç temel işleve sahip olacak.

BYD MACARİSTAN'DAKİ YATIRIMLARINI ARTIRIYOR

BYD, Avrupa’daki ilk üretim tesisini Nisan 2016’da Macaristan’ın kuzeybatısındaki Komarom kentinde açmıştı.

Şirket şu anda Macaristan’da elektrikli otomobil üretimi yapacak ikinci bir fabrika da inşa ederek ülkedeki varlığını daha da güçlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 2030 yılına kadar otomobillerinin yarısını yurt dışına satmayı hedeflediğini açıklayan Çinli otomotiv devi BYD için Avrupa merkezi olarak Macaristan'ın seçilmesi, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor.