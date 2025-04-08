BYD'nin premium markası Denza, Avrupa'ya geldi

Haber Merkezi

BYD, otomotiv sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl dünya çapında 4.2 milyon adetten fazla satış gerçekleştiren şirket, premium markası Denza'nın performansını artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Denza markası, Avrupa pazarına açılarak rekabette yeni bir boyut kazandırıyor.

DENZA RESMEN AVRUPA'DA

Denza, Mercedes-Benz ortaklığı ile kurulan bir premium marka olarak konumlanıyor. Şu anda BYD'nin satışlarının sadece yüzde 3'ünü temsil eden marka, Avrupa pazarına girişiyle bu oranı artırmayı hedefliyor.

BYD'nin özel danışmanı Alfredo Altavilla, şirketin geliştireceği yeni teknolojilerin ilk olarak Denza modellerinde görüleceğini ve ardından standart BYD modellerine entegre edileceğini belirtti.

DENZA Z9 GT: YENİ BİR SÜPER WAGON

BYD, Denza markası altında ilk olarak Z9 GT adındaki süper wagon modelini Avrupa'da satışa sunacak.

Z9 GT, tam elektrikli bir model olarak dikkat çekiyor ve 1.000 bg güç üretebiliyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayan Z9 GT EV, yaklaşık 600 kilometre menzil sunacak.

HİBRİT SEÇENEĞİ DE GELİYOR

Denza Z9 GT'nin tam hibrit versiyonu da 2026 yılında satışa sunulacak. Hibrit versiyon da aynı ivmelenmeyi 3.4 saniyede tamamlayabilirken, tam elektrikli kullanımda 200 km menzil sunabilecek.

Denza Z9 GT'nin fiyatları henüz netleşmiş değil. Ancak, Avrupa'daki en pahalı BYD modelinden (72 bin euro) daha pahalı olacağı öngörülüyor.