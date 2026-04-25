Honda'dan şok karar: Güney Kore’de otomobil satmayı bırakacak

Japonya merkezli Honda Motor'un Güney Kore'deki satış birimi olan Honda Kore, ülkedeki otomobil pazarından çekilme kararı aldı.

Şirket tarafından Seul'de düzenlenen basın toplantısında, araç satışlarının 2026 yılının sonuna kadar kademeli olarak durdurulacağı açıklandı.

ÇEKİLME NEDENİ DÖVİZ KURLARI VE PİYASA KOŞULLARI

Honda Kore Başkanı Lee Ji-hong, bu zorlu kararı değişen piyasa koşulları ve döviz kuru dalgalanmalarını dikkatlice gözden geçirerek aldıklarını belirtti.

Alınan bu radikal karara rağmen şirket, mevcut otomobil sahiplerine kesintisiz müşteri hizmetleri sunmaya devam edeceğinin güvencesini verdi.

MOTOSİKLET SATIŞLARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Otomobil pazarından çıkmaya hazırlanan marka, 420 bin 600 adetlik rekor satışla lider konumda olduğu motosiklet pazarına daha fazla odaklanacak.

Şirket, ürün rekabet gücünü ve müşteri deneyimini artıracak stratejik adımlarla Güney Kore'deki motosiklet faaliyetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

23 YILLIK MACERA SONA ERİYOR

Güney Kore pazarına 2001 yılında motosikletle giren ve 2003'te otomobil satışlarına başlayan Honda, bugüne kadar ülkede toplam 108 bin 600 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Şirket en son Nisan 2023'te pazarın ilk ithal otomobil markası olarak çevrimiçi araç satış platformunu hayata geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti.