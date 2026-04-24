Toyota'dan elektrikli RAV4 açıklaması: Henüz çok erken

Toyota'nın elektrikli SUV yelpazesi yenilenen bZ, kompakt C-HR ve Highlander gibi modellerle hızla genişlemeye devam ediyor.

Ancak markanın en çok tercih edilen aracı RAV4'ün tam elektrikli bir versiyonunun yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

ELEKTRİKLİ RAV4 ÖNCELİKLER ARASINDA DEĞİL

RAV4 Baş Mühendisi Yoshinori Futonagane, tam elektrikli bir versiyonun şu an için öncelikleri arasında yer almadığını belirtti.

Mühendislik ekibinin, bu fikri henüz ciddi bir değerlendirme aşamasına dahi getirmediği ifade edildi.

TOYOTA'DAN ÇOKLU YOL STRATEJİSİ

Japon üretici, benzinli, hibrit ve elektrikli güç ünitelerini tek bir araca sıkıştırmak yerine ürün gamında yan yana sunmayı hedefliyor.

Şirket şu anda elektrikli araç teknolojisinin en ileri seviyesini bZ modeli üzerinden keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanıyor.

Tam elektrikli bir versiyonu bulunmasa da RAV4 modeli mevcut elektrifikasyon teknolojilerinden geri kalmıyor.

Araçta 230 beygir güç üreten 2,5 litrelik hibrit sistemin yanı sıra, 324 beygir gücünde ve yaklaşık 80 kilometre elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği de yer alıyor.