Çekme belgeli araç nedir, alınır mı? Çekme belgeli araç nasıl alınır, nasıl satılır?

Çekme belgeli araç nedir, alınır mı? Çekme belgeli araç nasıl alınır, nasıl satılır?

Çekme belgesine sahip olan ikinci el araçlar, daha uygun fiyatlardan satılıyor. Bu nedenle araç sahibi olmak isteyenler, çekme belgeli araçlar hakkında araştırmalar yapıyor.

Pandemi nedeniyle araç fiyatlarının artış göstermesi sonucu, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi.

Özellikle daha uygun fiyatlardan satılan çekme belgeli ikinci el araçların özellikleri, alıcılar tarafından araştırma konusu oldu.

Çekme belgesi bulunan araçlar noterden plaka çıkartılarak trafiğe sokulabiliyor.

Peki, Çekme belgeli araç nedir, alınır mı? Çekme belgeli araç nasıl alınır, nasıl satılır? İşte, çekme belgeli araçlar hakkında tüm merak edilenler..

ÇEKME BELGELİ ARAÇ NEDİR?

Çekme belgeli araç, trafik kaydı bulunan ve trafiğe çıkan araçların bazı durumlarda trafikten men edilmesi ve trafikten çekilmesi anlamına gelmektedir.

Kaza yapan, hurdaya ayrılan ve diğer yasal sorumluluklardan aracı kurtarmak amacıyla "çekme belgesi" uygulamasına başvurulmaktadır.

Yasal şartların varlığı halinde "çekme belgesi" alınan araca ait bütün dönem borçlarının ödenmesiyle (trafik cezaları, bandrol borçları gibi ) birlikte aracın plakası trafiğe teslim edilmektedir. Araç istenildiği kadar çekme belgeli kalabillmekte ve bu süre zarfında Motorlu Taşıtlar Vergisi işlememektedir.

Aracını uzun süre kullanmayacak kişiler de bu belgeyi alabilmektedir.

ÇEKME BELGELİ ARAÇ ALINIR MI?

Çekme belgesine sahip olan araçları alma konusunda herhangi bir problem yoktur. Çekme belgesine sahip araçlarda dikkat edilmesi gereken husus, aracın muayenesinin yapılmış olmasıdır.

ÇEKME BELGELİ ARAÇ NASIL ALINIR, NASIL SATILIR?

Çekme belgeli araçların satış fiyatlarının daha düşük olması nedeniyle çekme belgeli araçlara talepte artış yaşanmaktadır.

Çekme belgeli araç şu şekilde alınıp satılabilmektedir: