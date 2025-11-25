Chery, Fulwin A9 BEV ve T9L hibrit SUV modellerini tanıttı

- Chery, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda Fulwin serisine dahil ettiği elektrikli A9 ve hibrit T9L modellerini tanıttı.
- A9 modeli, aerodinamik tasarımı ve yapay zeka destekli iç mekanıyla dikkat çekerken, T9L modeli gelişmiş sürücü asistan sistemleri sunuyor.
- T9L hibrit SUV'un 2026'da Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor.
Chery, 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı kapsamında Fulwin serisine eklediği iki iddialı modeli otomobilseverlerin beğenisine sundu.
Marka, A9 ismini verdiği saf elektrikli fastback ve T9L adındaki büyük beş koltuklu hibrit SUV modeliyle ürün yelpazesini genişletiyor.
HİBRİT SUV T9L 2026'DA GELİYOR
"Doğu kaligrafisi" tasarım dilini benimseyen T9L modelinin, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Kunpeng C-DM plug-in hibrit mimarisine sahip olan araç, Horizon'un Journey 6P hesaplama platformuyla desteklenen gelişmiş sürücü asistan sistemleri barındırıyor.
ELEKTRİKLİ FASTBACK A9
Fulwin markasının ilk tam elektrikli modeli olan A9, fastback silueti, gizli kapı kolları ve aerodinamik tavan yapısıyla dikkat çekiyor.
E05 konseptinden ilham alan aracın iç mekanında yapay zeka destekli "duygusal kokpit", dijital koku sistemi ve yatırılabilen koltuklar gibi lüks detaylar yer alıyor.
GELİŞMİŞ SÜSPANSİYON SİSTEMİ
A9 modeli, şasi tarafında sürüş konforunu artırmak için CDC adaptif sönümlemeli süspansiyon sistemi kullanıyor.