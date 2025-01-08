Chery, Orta Doğu'nun en büyük yedek parça tesisini kurdu

Haber Merkezi

Çinli otomotiv devi Chery, Orta Doğu'daki müşterilerine daha hızlı ve verimli hizmet sunmak amacıyla bölgenin en büyük yedek parça dağıtım merkezini hayata geçirdi.

Bu merkez, Chery'nin Orta Doğu pazarındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası.

12 bin metrekarelik bir alana kurulan merkez, bölgenin en büyük yedek parça deposu olma özelliğini taşıyor.

Dubai'nin Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde yer alan merkez, Jebel Ali Limanı ve Al Maktoum Uluslararası Havaalanı'na yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip. Bu sayede, yedek parçaların hızlı ve verimli bir şekilde dağıtımı sağlanacak.

20 BİNİN ÜZERİNDE YEDEK PARÇA

Chery'nin yeni yedek parça deposu, 20 binden fazla farklı yedek parça çeşidini barındırıyor.

Bu, Orta Doğu'daki Chery kullanıcılarının yedek parça ihtiyaçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılanmasını sağlayacak.

İLERİ TEKNOLOJİ VE LOJİSTİK

Chery'nin yeni yedek parça merkezi, ileri teknoloji ürünü lojistik sistemlerle donatılmış. Bu sistemler, yedek parça tedarik ve dağıtım süreçlerini optimize ederek müşterilere daha hızlı hizmet sunulmasını sağlıyor.

Chery, "Müşteri Memnuniyeti" misyonu doğrultusunda, Orta Doğu'daki müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Yeni yedek parça merkezi, bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım.