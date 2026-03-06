Chery, yurt dışı pazarlarda 6 milyon kullanıcı barajını aştı

Çinli otomobil üreticisi Chery, teknolojik dönüşüm sürecinden geçen küresel otomotiv pazarında satış grafiklerini hızla yükseltmeye devam ediyor.

Markanın toplam küresel kullanıcı sayısı 18,89 milyonu aşarken, bunun 6,09 milyonluk kısmını yurt dışındaki müşteriler oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA İHRACAT BÜYÜMESİ SÜRDÜ

Şirket, şubat ayında küresel çapta 160 bin 765 adet araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında büyüme kaydetti.

Ayrıca marka, üst üste on aydır 100 bin adedin üzerinde ihracat rakamlarına ulaşarak önemli bir istikrar sağladı.

AVRUPA VE İNGİLTERE PAZARINDA SATIŞ PATLAMASI

Haziran 2025'ten bu yana sadece sekiz ay içinde yurt dışında bir milyon yeni kullanıcı kazanan şirket, an itibarıyla 130'dan fazla ülkeye araç gönderiyor.

Avrupa'da 18 ülkede faaliyet gösteren Chery, ocak ayında Avrupa Birliği ve İngiltere'de satışlarını yüzde 224 artırarak 20 bin adet seviyesine ulaştı.

2026 YILINDA DÖRT YENİ EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

Küresel satış sonrası hizmetlerini de geliştiren otomotiv devi, on sekiz ülkeyi kapsayan merkezi bakım ve teknik eğitim programını başarıyla tamamladı.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına yüksek kaliteli servis deneyimi sunmayı hedefleyen Chery, 2026 yılı içerisinde Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinde dört yeni bölgesel eğitim merkezi açmayı planlıyor.