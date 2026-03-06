Honda'nın ikonik hibrit modeli Insight, elektrikli olarak geri döndü

Japon otomotiv devi Honda, üretimden kalkan efsanevi hibrit modeli Insight'ı beklenmedik bir şekilde yeniden canlandırdı.

Coupé, hatchback ve sedan formlarından sonra crossover gövde tipiyle karşımıza çıkan araç, ilk kez tamamen elektrikli bir üniteyle donatıldı.

TASARIMDA ÇİN ETKİSİ

Yeni Insight, Honda 0 Serisi kadar radikal olmasa da keskin çizgileri ve bumerang formundaki aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.

Çin pazarında satılan e:NS2 modeliyle büyük benzerlikler taşıyan otomobil, iç mekanda da aynı gösterge paneli yerleşimini kullanıyor.

500 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL

Japon üretici teknik veriler konusunda henüz ketum davransa da aracın WLTC döngüsüne göre 500 kilometrenin üzerinde bir menzil sunacağı açıklandı.

E:NS2 modelinden alınan 310 Nm tork ve 204 beygir güç üreten ön elektrik motoru, 68,8 kWh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Otomobilin iç mekanında 12,8 inç multimedya ekranı, 9,4 inç dijital gösterge paneli ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi zengin donanımlar bulunuyor.

Yeni Honda Insight, bu ilkbaharda Japonya'da satışa sunulacak ve 19 Mart itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlanacak.