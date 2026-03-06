General Motors, motor sorunu nedeniyle dava edildi: Yangın riski var

ABD'li otomotiv devi General Motors'a karşı kusurlu V8 motorlar nedeniyle açılan 11 farklı dava, Michigan'da tek bir dosyada birleştirildi.

Davacılar, şirketin motorların erken arızalanmasına yol açan bu temel kusurları uzun süredir bildiğini öne sürüyor.

MOTORLARDA KRİTİK YAĞLAMA VE KİLİTLENME RİSKİ

Dava dosyasının merkezinde, sorunlu motorların krank mili ve yataklar arasındaki yağlamayı kaybederek tamamen kilitlenmesi iddiası yer alıyor.

Bu ciddi hatanın, motorun durmasına ve hatta pistonların motor bloğunu parçalayarak fırlamasına neden olabildiği belirtiliyor.

ON BİNLERCE ŞİKAYET VAR

Resmi kayıtlara göre şirket, Nisan 2025'e kadar bu motorla ilgili on dört bini güç kaybı olan toplam 28 bin 102 adet müşteri şikayeti aldı.

Raporlanan vakalar arasında motor arızası kaynaklı onlarca yangın, trafik kazası ve yaralanma da bulunuyor.

ETKİLENEN MODELLER

Kritik motor sorunu 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Tahoe ve GMC Sierra gibi çok satan modelleri kapsıyor.

Üreticinin geçtiğimiz yıl sadece arıza kodu veren motorları değiştirmeyi ve diğerlerinde yağ güncellemesi yapmayı içeren geri çağırma işlemi ise davacılar tarafından tamamen yetersiz bulunuyor.