Volkswagen, benzinli Tiguan modelinin üretimini 2035 yılına kadar uzattı

Volkswagen, en çok satan kompakt SUV modeli Tiguan'ın içten yanmalı versiyonunun ömrünü en az 2035 yılına kadar uzatma kararı aldı ve önümüzdeki on yıl için iki büyük güncelleme planladığını duyurdu.

Çoğu otomobil emekliye ayrılmadan önce tek bir yenileme geçirirken, Tiguan özel bir muamele görerek iki farklı güncellemeyle tazelenecek.

2028 yılında yapılması planlanan ilk makyajda daha çok iç mekan teknolojileri ve yazılım güncellemelerine odaklanılacak.

2031 yılında gerçekleşecek ikinci kapsamlı güncellemede ise dış tasarımda belirgin değişiklikler yapılarak aracın rekabetçi yapısı korunacak.

EMİSYON KURALLARI ÖMRÜ ARTIRDI

Volkswagen'in 2031 gibi geç bir tarihte bile büyük bir yenileme planlaması, içten yanmalı motorlu araçların Avrupa'daki ömrünü on yılın ortasına kadar sürdürme hedefiyle doğrudan örtüşüyor.

Giderek katılaşan Avrupa emisyon standartlarına uyum sağlamak amacıyla, gelecekteki Tiguan modellerinde çok daha güçlü elektrifikasyon ve hibrit çözümlerinin devreye alınması bekleniyor.

ID.4 MODELİ ID. TİGUAN OLARAK YENİLENİYOR

İçten yanmalı modellerin ömrü uzatılırken, markanın elektrikli araç kanadında da önemli isim değişiklikleri gündeme geliyor.

Mevcut elektrikli ID.4 modelinin, Volkswagen'in yeni isimlendirme stratejisi kapsamında makyajlanarak "ID. Tiguan" adını alacağı iddia ediliyor.

Bu yeni versiyonun, mevcut kıvrımlı hatlarından vazgeçerek daha geleneksel bir SUV tasarımına kavuşması ve menzil verimliliğinin artırılması öngörülüyor.