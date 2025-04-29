Chery'den yeni hibrit teknolojisi: 1.400 km menzil sunacak

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Çin'in otomotiv ihracat lideri Chery, yenilikçi güç aktarma sistemleri alanındaki iddiasını Süper Hibrit (CSH) teknolojisi ile pekiştiriyor.

Marka, bu teknolojinin yeteneklerini göstermek amacıyla başlattığı dayanıklılık mücadelesinin ilk etabını tamamladı.

Tiggo 9 CSH ve Arrizo 8 CSH modelleriyle gerçekleştirilen dört günlük testte, Sanxia'dan başlayıp Wuhan ve Wuzhen üzerinden Şanghay'a kadar uzanan 1.400 kilometrelik bir parkur aşıldı.

"Sonsuz Ufuklar, Endişesiz Yolculuklar" sloganıyla gerçekleştirilen bu uzun test sürüşü, Chery'nin Süper Hibrit teknolojisinin uzun menzilli yolculuklara uygunluğunu vurguluyor.

Test boyunca araçlar; şarj, hızlanma, park, NVH (gürültü, titreşim, sertlik) ve enerji tüketimi gibi önemli kriterlerde verimlilik ve konfor açısından değerlendirildi.

SÜPER HİBRİT TEKNOLOJİSİNİN VERİMLİLİĞİ KANITLANDI

Özellikle Arrizo 8 CSH modeli, zorlu yol koşulları altında gerçekleştirilen testlerde 100 kilometrede sadece 4,2 litrelik son derece düşük bir karma yakıt tüketimi değeri elde etti.

Bu sonuç, Chery Süper Hibrit teknolojisinin verimlilik, düşük yakıt tüketimi ve uzatılmış sürüş menzili konularındaki liderliğini kanıtlar nitelikte.

Ayrıca, sistemde kullanılan ikinci nesil Blade bataryanın 20 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj desteği sunması, uzun mesafeli seyahatler için verimli bir şarj çözümü olduğunu gösteriyor.

YENİ NESİL MOTOR VE ŞANZIMAN

Chery Süper Hibrit sisteminin kalbinde, beşinci nesil 1.5 TGDI hibrit özel motor yer alıyor. Bu motor, yüzde 44,5 gibi dikkat çekici bir termal verimlilik oranıyla yeni bir endüstri standardı belirliyor.