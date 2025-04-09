Chevrolet, yeni Corvette konseptini tanıttı

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Efsanevi spor otomobil Chevrolet Corvette'in C8 nesli beşinci yılını geride bırakırken, General Motors sürpriz bir hamleyle hayranlarını geleceğe hazırlıyor.

Amerikalı otomotiv devi, İngiltere'deki özel tasarım merkezinden yepyeni bir Corvette konsepti geliştirmesini istedi.

Ortaya çıkan tam elektrikli hiper otomobil konsepti, markanın ikonik tasarım öğelerini fütüristik bir yaklaşımla yeniden yorumluyor.

Chevrolet'in bu dikkat çekici adımı, yıl içinde tanıtılacak diğer Corvette konseptlerinin de habercisi niteliğinde.

GEÇMİŞ VE GELECEĞİN HARMANI

Yeni Corvette konsepti, markanın köklü geçmişinden ilham alırken aynı zamanda adeta bir video oyunundan fırlamış gibi modern bir görünüme sahip.

Özellikle martı kanadı kapıları ve 1963 model Chevrolet Corvette Sting Ray'in unutulmaz "bölünmüş pencere" tasarımını anımsatan ön ve arka camlar dikkat çekiyor.

Konseptin boyutları da oldukça etkileyici: 22 inç ön ve 23 inç arka jantlarla donatılan araç, yalnızca 103 cm yüksekliğe, 218 cm genişliğe ve 465 cm uzunluğa sahip.

TAM ELEKTRİKLİ GÜÇ ÜNİTESİ

Detayları henüz tam olarak açıklanmayan tam elektrikli bir güç ünitesine sahip olan bu Corvette konsepti, General Motors Başkanı Mark Reuss'un geçmişte LinkedIn üzerinden yaptığı "Ultium platformuna dayanan tam elektrikli bir Corvette" paylaşımlarını doğrular nitelikte.

GM CEO'su Mary Barra da geçtiğimiz yaz şirketin tamamen elektrikli araçlara geçme konusundaki kararlılığını yinelemişti.

Ancak, Corvette gibi köklü bir modelin içten yanmalı motora veda etmesi, otomobil tutkunları için yine de şaşırtıcı bir gelişme olarak karşılanıyor.