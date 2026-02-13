Çin, markaların zararına otomobil satışı yapmasını yasakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, dünyanın en büyük otomobil pazarını uzun süredir etkisi altına alan fiyat rekabetine karşı sert bir adım atarak yeni kurallar getirdi.

Perşembe günü yayınlanan nihai yönergelere göre, otomobil üreticilerinin araçlarını toplam maliyetin altında fiyatlandırması ve satması resmen yasaklandı.

Düzenleyici kurumun belirlediği maliyet tanımı sadece fabrika üretim giderlerini değil, aynı zamanda idari, finansal ve satış genel giderlerini de kapsayarak şirketlerin kullandığı boşlukları kapatıyor.

Ayrıca yeni kurallar, markaların bayileri cezalandırıcı indirim programları aracılığıyla zararına satış yapmaya zorlamasını ve tedarikçilerle fiyat sabitlemesini de engelliyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR DENETİM ALTINDA

Dijital otomobil satış platformlarının artık gerçek zamanlı piyasa izleme araçları olarak sınıflandırılmasına ve anormal düşük fiyatlarda tüketicilere "çift risk uyarısı" vermesine karar verildi.

Yazılım tanımlı araçlar için getirilen sıkı düzenlemelerle birlikte, ücretsiz deneme süreleri ve sonradan ücretli aboneliğe dönüşen özellikler hakkında müşterilerin şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi zorunlu kılındı.

REKABET DENGESİ YENİDEN KURULUYOR

Sektörde yıllardır süren acımasız fiyat savaşı, BYD ve Tesla gibi devlerin pazar payını artırmasına yararken küçük üreticileri ve tedarik zincirini iflasın eşiğine getirmişti.

Pekin yönetimi bu müdahale ile tedarikçiler üzerindeki ödeme baskısını hafifletmeyi ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor.