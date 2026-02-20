Yeni MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ Türkiye fiyatları belli oldu

Yeni MG ZS Hybrid+ ve MG HS Hybrid+ modelleri, teknolojik özellikleri ve iddialı fiyatlarıyla Türkiye'deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Zengin güvenlik donanımlarına sahip olan bu iki yeni nesil hibrit SUV, verimli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

YENİ MG ZS VE HS HYBRID+ TÜRKİYE FİYATLARI

MG ZS Hybrid+ modelinin Luxury donanım paketi 2 milyon 385 bin TL başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Serinin daha üst modeli olan MG HS Hybrid+ ise lansmana özel 2 milyon 995 bin TL fiyat etiketiyle bayilerdeki yerini aldı.

ÜSTÜN PERFORMANS VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yeni MG ZS Hybrid+, 1.5 litrelik atmosferik motoru ve elektrik motorunun birleşimiyle toplam 197 PS güç üreterek 100 kilometrede sadece 5,1 litre yakıt tüketiyor.

Daha yüksek performans sunan MG HS Hybrid+ modeli ise turbo benzinli motoruyla 224 PS güç sağlarken, 100 kilometrede ortalama 5,5 litre yakıt harcıyor.

Her iki modelde de standart olarak sunulan Luxury paketinde adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri var.

Araçların iç mekanında yer alan 12,3 inç boyutundaki çift ekran, ısıtmalı koltuklar ve akıllı bağlantı özellikleri konforlu bir yolculuk deneyimi vadediyor.