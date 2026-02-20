Yeni BMW X5, 2026 yılında yollarda olacak: İşte ilk görüntü

Alman otomotiv devi BMW'nin merakla beklenen yeni X5 modeli, köklü değişimler geçirdiği tasarımıyla kamuflajlı olarak yol testlerine devam ediyor.

Yakın zamanda resmi tanıtımının yapılması beklenen lüks SUV, 2026 yılı içerisinde yollara çıkacak.

YENİ iX3'TEN İLHAM ALAN TASARIM DETAYLARI

Sosyal medyada sızdırılan yeni casus fotoğraflar, aracın yoğun kamuflajına rağmen ön ve arka tasarımındaki önemli yenilikleri gözler önüne seriyor.

Yeni X5'in ön yüzü, daha küçük ve dikey formda konumlandırılmış çift böbrek ızgarasıyla markanın yeni iX3 modelinden büyük izler taşıyor.

Tamamen baştan tasarlanan far grubuyla mevcut nesilden ayrılan aracın arka bölümünde de iX3 ile benzer ince yatay ışık şeritleri var.

Tek parça bir aydınlatma şeridi yerine birbirine bağlanmayan dikey segmentlerin kullanılması, yeni modelin karakteristik stil özellikleri arasında yer alıyor.

PANORAMİK KOKPİT VE ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni BMW X5'in iç mekanına dair henüz net bir görsel bulunmasa da, ön konsol boyunca uzanan ince üst ekranlı Panoramic iDrive düzeninin kullanılması bekleniyor.

Bu modern kokpit tasarımına, multimedya sisteminin yönetileceği büyük bir merkezi ekran eşlik edecek.

Lüks SUV modeli performans tarafında ise klasik benzinli ve dizel motorların yanı sıra hibrit ve tam elektrikli versiyonlardan oluşan son derece geniş bir yelpaze sunacak.

Ayrıca otomotiv devi, 2028 yılında bu zengin seriye hidrojen yakıtlı yeni bir seçenek de eklemeyi planlıyor.