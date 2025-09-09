Çin, otomobillerde gizli kapı kollarını yasaklıyor

Modern otomobillerde estetik bir tercih olarak sunulan ve özellikle elektrikli araçlarda yaygınlaşan gömülü kapı kolları ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi.

Çinli yetkililer, bu tasarımlara yönelik köklü bir yasaklama kararı almaya çok yakın.

ÇİN'DEKİ YENİ TASLAK VE YASAK TARİHİ

İddialara göre bu ay sunulması beklenen yasa taslağı, üreticilere bir yıl uyum süresi tanıyacak.

Temmuz 2027 itibarıyla gizli kapı kolları kullanımı tamamen yasaklanarak geleneksel veya yarı açılabilir mekanizmalar zorunlu hale getirilecek.

GÜVENLİK ENDİŞESİ EN BÜYÜK NEDEN

Kararın temelinde yatan en büyük endişe güvenlik açıkları. Çinli bir otomobil güvenlik kurumunun çarpışma testleri, elektronik kapı kollarının yüzde 67 gibi şaşırtıcı derecede düşük bir açılma oranı sergilediğini ortaya koydu.

Bu oran, geleneksel mekanik kollarda yüzde 98 seviyesindeyken, aradaki devasa fark kaza anında kapıların açılmamasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

2024 verileri, kapı kolu açılmama kaynaklı kazalarda yüzde 47 artış olduğunu ve bunların yüzde 82'sinin elektronik gizli kollar olduğunu doğruluyor.

Bu sistemlerin sanılanın aksine aerodinamik avantaj sağlamadığı da belirtildi. Gerekli motor ve mekanizmalar araca 8 kilograma kadar fazladan ağırlık eklerken, bu ağırlık artışı aerodinamik kazancı sıfırlıyor.