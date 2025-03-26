Çin'deki elektrikli araç satışları dünya genelini ikiye katladı

AA & Ensonhaber

Elektrikli araç pazarı, 2024 yılında dünya genelinde çarpıcı bir büyüme gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) açıkladığı verilere göre, elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 17,3 milyon adede ulaştı. Bu rekor büyümenin en büyük itici gücü ise Çin oldu.

ÇİN, ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA LİDERLİĞİ ELİNDE TUTUYOR

2024 yılında dünya genelinde satılan elektrikli araçların yaklaşık üçte ikisi Çin'de gerçekleşti. Ülkedeki satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 40'lık bir artış gösterdi ve 11,3 milyon adede ulaştı.

Bu rakam, tek başına dünyanın geri kalanındaki tüm satışların neredeyse iki katı anlamına geliyor.

Çin'de, uzun menzilli elektrikli araçlara olan talep artarken, hükümetin uyguladığı sübvansiyon içeren araç takas programı da satışlardaki büyümeyi destekledi.

2019 yılında 1 milyon olan Çin'deki elektrikli araç satışları, 2024 yılında 11,3 milyon adede ulaşarak 10 kattan fazla büyüme kaydetti.

AVRUPA'DA SATIŞLAR ZAYIFLADI, ABD'DE BÜYÜME SÜRÜYOR

ABD'deki elektrikli araç satışları da 2024 yılında yüzde 10'luk bir artışla 1,5 milyon adede ulaştı. Bu büyümede, yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi ve tüketicilere sağlanan teşvikler etkili oldu.

Ancak, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araçlara teşviklerin kaldırılabileceğine yönelik açıklamaları, sektörün geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Avrupa'da ise elektrikli araç satışları 3,2 milyon olarak hesaplandı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satışlar, ağırlıklı olarak Almanya'daki zayıflamaya bağlı olarak geçen yıl yüzde 6 geriledi.

Sıfır emisyon araç zorunluluğunun yürürlüğe girdiği İngiltere ise ilk kez Avrupa ülkeleri arasında bataryalı elektrikli araç satışlarının lideri oldu.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜYOR

Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları yaklaşık 1,3 milyon seviyesinde kaydedildi.

Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde satışlar yıllık bazda yüzde 80 büyüdü. Brezilya ve Endonezya'da elektrikli araç satışları sırasıyla yüzde 140 ve yüzde 190 artış gösterdi.

2025 BEKLENTİLERİ

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, elektrikli araç satışlarının 2025 yılında da benzer şekilde artmaya devam etmesi bekleniyor.

2025 yılındaki elektrikli araç satışlarının yüzde 18 artışla 20 milyonu aşması beklenirken, toplam satışların 12,9 milyonunu Çin'in oluşturacağı öngörülüyor.

Avrupa ülkelerinde satışların yüzde 15 artışla 3,5 milyonu bulması, ABD ve Kanada'da ise bu yıl 2,1 milyon elektrikli araç satılması bekleniyor.