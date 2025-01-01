Çin’den gelen araçlara uygulanan ek vergi yüzde 50’ye çıktı

Haber Merkezi

2024 yılının son gününde, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir vergi değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çin menşeli benzinli ve hibrit araçlara uygulanan ek gümrük vergisi oranı, dün akşam yayınlanan kararla yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERGİ DEĞİŞMEDİ

Bu vergi artışı, sadece benzinli ve hibrit araçları kapsıyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) için ek vergi oranı yüzde 40 olarak kaldı.

CHERY VE MG ETKİLENECEK

Yeni düzenleme, Çin'den benzinli ve hibrit araç ithal eden Chery ve MG gibi markaları doğrudan etkileyecek. Bu markaların araçlarına 2025 yılında zam yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE FABRİKA KURMA PLANLARI

BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma yatırımının ardından, Chery ve MG'nin de benzer planlar yaptığı bildiriliyor. Bu markalar, Türkiye'de üretim yapmaları halinde ek vergiden muaf tutulabilirler.