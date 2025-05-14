Çinli Baidu, sürücüsüz araç hizmeti Apollo Go ile Avrupa'ya açılıyor: Türkiye de listede

Çin'in önde gelen internet şirketlerinden Baidu, başarılı sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go'yu Avrupa'da test etmeye hazırlanıyor.
Şirket, iç pazardaki yoğun rekabete karşılık dış piyasalarda büyüme stratejisi kapsamında, Avrupa'daki ilk testini İsviçre'de gerçekleştirmeyi ve ardından Türkiye gibi pazarlara açılmayı hedefliyor.
BAIDU APOLLO GO İLK TESTİNİ İSVİÇRE'DE GERÇEKLEŞTİRECEK
Pekin merkezli Baidu'nun, İsviçre Postası’nın toplu taşıma iştiraki PostAuto ile Apollo Go sürücüsüz araç hizmeti için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Baidu'nun önümüzdeki aylarda İsviçre'de yerel bir yapılanma kurması ve yıl sonuna kadar test sürüşlerine başlaması bekleniyor.
Baidu'nun sürücüsüz araç hizmeti Apollo Go'yu Türkiye'ye getirme planları da aktif olarak gündemde yer alıyor.
BAIDU KÜRESEL OTOMASYON PAZARINDA İDDİASINI ARTIRIYOR
Apollo Go'nun Avrupa pazarına açılması, Baidu’nun küresel otomasyon teknolojilerindeki iddiasını ve büyüme hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Bu hamle, şirketin uluslararası alanda sürücüsüz araç teknolojilerinde lider oyunculardan biri olma niyetini gösteriyor.
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