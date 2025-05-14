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Çinli Baidu, sürücüsüz araç hizmeti Apollo Go ile Avrupa'ya açılıyor: Türkiye de listede

Çinli Baidu, sürücüsüz araç hizmeti Apollo Go ile Avrupa'ya açılıyor: Türkiye de listede Çinli teknoloji devi Baidu, sürücüsüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go'yu İsviçre'de test ederek Avrupa pazarına taşımaya hazırlanırken, şirketin genişleme hedefleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu bildirildi.