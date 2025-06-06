Citroen modellerinde haziran kampanyaları

AA & Ensonhaber

Citroen, haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni kampanyasıyla hem binek hem de ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında, yüzde 100 elektrikli yeni Citroen E-C3 modeli için 150 bin TL'ye 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.

Yeni C3 Aircross modelinde 200 bin TL, elektrikli versiyonu E-C3 Aircross için ise 250 bin TL'ye 12 ay faizsiz kredi desteği sunuluyor.

Ayrıca, benzinli yeni C4 ve C4 X Max versiyonlarında da 150 bin TL için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi fırsatı mevcut.

Elektrikli yeni Citroen E-C4 için de benzer şekilde 150 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.

TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

Citroen'in ticari araç modellerinde de özel fırsatlar dikkat çekiyor. Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri için 280 bin TL'ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Alternatif olarak, daha yüksek bir kredi tutarı isteyen müşteriler için 700 bin TL'ye yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi imkanı da bulunuyor. Jumpy Spacetourer, Jumper ve Jumpy Van modelleri de benzer koşullarla satışa sunuluyor.