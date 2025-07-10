Citroen modellerinde temmuz ayı kampanyaları

Citroen, temmuz ayına özel olarak hem binek hem de hafif ticari araç modellerini kapsayan yeni finansman tekliflerini ve fiyat avantajlarını başlattı.

Kampanya kapsamında, birçok popüler model için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

C3 AIRCROSS, C4 VE AMI

Yeni C3 Aircross, benzinli C4, güncellenmiş C4 X ve şehir içi mobilite aracı Ami modellerinde, 150 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Yüzde 100 elektrikli yeni Citroen E-C3 modelinde ise Temmuz ayına özel nakit indirim olanağı bulunuyor.

TİCARİ ARAÇLARDA 280 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ KREDİ

Citroen'in Berlingo, Jumpy ve Jumper gibi tüm hafif ticari araç modellerinde, 280 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Daha yüksek kredi kullanmak isteyen müşteriler için ise aynı modellerde 700 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi alternatifi de mevcut.