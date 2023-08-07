Citroen My Ami Buggy, Türkiye'de satışa çıkıyor Citroen’in kullanıcı tarafında oldukça fazla beğeni toplayan My Ami Buggy modeli Türkiye'de online satışa çıkacak. İşte aracın öne çıkan özellikleri ve fiyatı.

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Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışı gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami, ülkemizde yaklaşık 1 senelik süreç sonunda bin adetten fazla satmayı başardı.

Citroen, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezlerine erişim imkânı sağlayan Citroen Ami’ye, Citroen My Ami Buggy isimli yeni bir versiyon ekliyor.

Yeni modele Avrupa'da yoğun ilgi

My Ami Buggy modelinin Avrupa stokları sadece 10 saatte tükenmişti.

Seçilen pakete göre aracın Avrupa'daki fiyatı 7 bin 790 euro ile 10 bin 490 euro arasında değişiklik gösteriyor.

My Ami Buggy Türkiye'ye geldi

Citroën’in kullanıcı tarafında oldukça fazla beğeni toplayan My Ami Buggy modeli Türkiye'de online satışa çıkacak.

Ami’nin standart modeli 369 bin TL'ye satılırken, My Ami Buggy modelinin fiyatı ise 399 bin TL olarak açıklandı.

8 Ağustos tarihinde satışa çıkacak My Ami Buggy modelleri, sınırlı sayıda ülkemize gelecek.

Citroen My Ami Buggy neler sunuyor

My Ami Buggy, sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracı olması için tasarlandı.

Panoramik tavanı aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlarken, kapıların olmaması havadar bir kabin sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemi, içten yanmalı motorlarla kıyaslandığında emisyonsuz sürüş ile çevreci bir duruş ortaya koyuyor.

My Ami Buggy’de menteşeli metal borular, kapıların yerini alıyor. Açılır tavana gelince, Mehari veya 2CV’ye atıfta bulunan yumuşak gri kumaş tavan, panoramik tavanın yerini alıyor.

Bu koruyucu, su geçirmez ve UV ışınlarına karşı dayanıklı kumaş, sürücüyü ve yolcuyu güneş ışığından veya kötü hava koşullarından korumak için rulo haline getirilerek açılabiliyor. Açılır kumaş tavan, çıtçıtlarla tavan açıklığına sabitlenebiliyor.

Teknik detaylar

Yüzde 100 elektrikli Citroen My Ami Buggy, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra, elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için 3 saat yeterli oluyor.

Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen My Ami Buggy ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.