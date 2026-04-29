Audi Q4 e-tron yenilendi: İşte fiyatı ve öne çıkan özellikleri

Audi'nin popüler elektrikli modeli Q4 e-tron, hem teknik hem de tasarım tarafında önemli iyileştirmeler alarak güncellendi.

Yeni nesil motorlarla donatılan araç, verimliliği ve performansı bir üst seviyeye taşıyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Giriş seviyesinde kullanılan 204 beygirlik yeni nesil APP350 motor, araca yaklaşık 451 kilometreye kadar menzil imkanı tanıyor.

Serinin en güçlü dört tekerlekten çekişli versiyonu ise 340 beygir güç üreterek sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 5,4 saniyede ulaşıyor.

HIZLI ŞARJ VE BATARYA TEKNOLOJİSİ

Batarya tarafında NMC hücrelerini korumayı tercih eden Audi, yeni modelin üst donanımlarında 185 kW seviyesine kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor.

Ayrıca aracı mobil bir enerji kaynağına dönüştüren yeni V2L ve V2H özellikleri sayesinde, bataryadaki enerji harici elektronik cihazlara veya ev sistemlerine aktarılabiliyor.

Dış tasarımda gövde rengi ön ızgara ve dört farklı ışık imzası sunan Matrix LED farlar, otomobilin modern görünümünü pekiştiriyor.

İç mekanda ise tek parça görünümlü yeni panoramik ekran düzenine ek olarak, segmentte ilk kez sunulan on iki inçlik yolcu ekranı opsiyon listesinde yer alıyor.

Kapsamlı güncellemeler alan yeni Q4 e-tron, mayıs ayında Avrupa pazarında siparişe açılarak yaz aylarında asfaltla buluşacak.

Aracın Almanya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 47 bin 500 euro olarak belirlenirken, Sportback versiyonunun satış fiyatı biraz daha yüksek olacak.