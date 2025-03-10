DS modellerinde mart ayına özel kampanyalar

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DS Automobiles, premium otomobile sahip olmak isteyen müşterileri için DS 7 ve DS 4 modellerinde mart ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

DS 7 Opera BlueHDi 130, DS 7 Saint Exupery BlueHDi 130, DS 7 Etoile BlueHDi 130, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300, DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360, DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modellerinde avantajlı kredi veya takas fırsatları sunulacak.

DS 7

DS 7'nin Opera BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında ise 1 milyon 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.

DS 4

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 550 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatı sunulurken, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 400 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas imkanı tanıyor.

DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeylerle uyum sağlıyor. Gövde tasarımıyla aerodinamik tasarımlı ve 19 inç'lik jantlara sahip tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor.