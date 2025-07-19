Dünyada ilk çıkan araba hangisidir? İşte tarihin ilk otomobili!

Modern otomobilin temelleri, sanayi devrimi sonrası teknolojik gelişmelerle birlikte 19. yüzyılda atıldı.

Bugün kullandığımız araçların atası sayılan ilk otomobil, 1886 yılında Alman mucit Karl Benz tarafından üretildi.

"Benz Patent-Motorwagen" adı verilen bu araç, tarihte içten yanmalı motorla çalışan ilk otomobil olarak kayıtlara geçti.

Karl Benz’in üç tekerlekli bu icadı, benzini yakıt olarak kullanıyor ve saatte yaklaşık 16 km hıza ulaşabiliyordu.

Direksiyon, fren ve motor sistemiyle dönemine göre son derece yenilikçiydi. 29 Ocak 1886'da patenti alınan araç, bugün birçok otomobil markasının doğuşuna ilham kaynağı oldu.

Tarihin ilk otomobili olan Benz Patent-Motorwagen, hem otomotiv sanayisinin hem de kişisel ulaşım anlayışının dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Otomobil tarihine ilgi duyanlar için bu icat, yalnızca bir araç değil; aynı zamanda çağ açan bir mühendislik başarısıdır.