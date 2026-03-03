Nissan satılacak mı: Şirketin CEO'sundan açıklama geldi

Japon otomotiv devi Nissan, tarihin en zorlu ekonomik darboğazlarından birinden geçerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Şirketin CEO'su Ivan Espinosa, böylesine zorlu bir dönemde markanın satılma ihtimali hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR VAR

Otomotiv devi, mevcut krizden çıkabilmek için yedi fabrika ile iki tasarım stüdyosunu kapatarak 20 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor.

Şirketin mart ayında sona erecek 2026 mali yılını 4,2 milyar dolar gibi devasa bir net zararla kapatması öngörülüyor.

HONDA İLE GÖRÜŞMELER NEDEN İPTAL OLDU

Nissan'ın krizden çıkış planları kapsamında Honda ile yürüttüğü ortaklık görüşmeleri geçtiğimiz yıl çıkmaza girerek iptal edilmişti.

Bu iptalin arkasında, Honda'nın eşit bir birleşme yerine yönetimi ele geçireceği bir devralma senaryosunda ısrarcı olmasının yattığı belirtiliyor.

RENAULT HİSSELERİNİ AZALTIYOR

Uzun yıllardır en büyük stratejik ortak konumunda bulunan Renault ise Nissan'daki payını kademeli olarak azaltmaya devam ediyor.

Fransız üretici, rotasını Ford ile yaptığı yeni nesil elektrikli araç geliştirme anlaşmasına çevirmiş durumda.

Financial Times'a konuşan CEO Ivan Espinosa, şirketin bir gün satılıp satılmayacağı yönündeki soruya "Bu çılgın dünyada her şey olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Kendi ayakları üzerinde durmayı da hedefleyen marka, rekabet gücünü artırmak için yeni model geliştirme sürelerini 37 aya kadar indirmeyi planlıyor.