Toyota modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Geçtiğimiz yılı rekor satışlarla kapatan Toyota, yeni yılı da iddialı kampanyalarla karşılamaya devam ediyor.

Mart ayına özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında tüm plazalarda bireysel ve ticari müşteriler için cazip finansman destekleri sağlanıyor.

C-HR VE COROLLA MODELLERİNDE ÖTV MUAFİYETİ

Markanın sevilen SUV modeli Toyota C-HR Hybrid, 1 milyon 999 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni ÖTV muafiyet yönetmeliğine uygun olarak satışa çıkıyor.

Bu haktan yararlanan müşterilere ayrıca 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,49 faizli özel kredi imkanı var.

ÖTV muafiyeti avantajından yararlanabilen bir diğer popüler model olan Corolla Sedan ise 1 milyon 770 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Hafif ticari araç sınıfının efsanevi modeli Hilux için ticari müşterilere özel 500 bin TL tutarında 5 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası devrede.

Üstelik kredinin ilk taksiti şirket tarafından karşılanırken, alıcılara 25 bin TL değerinde Opet yakıt puanı hediye ediliyor.