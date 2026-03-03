Hyundai i30, yeni motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa çıktı

Hyundai Motor Türkiye, modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken i30 modelini yepyeni bir motorla güçlendiriyor.

Araç, performans beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla 1.6 litrelik T-GDI benzinli motor seçeneğine kavuştu.

Yeni nesil 1.6 T-GDI motor, 150 PS maksimum güç ve 250 Nm tork üreterek sürücülere oldukça güçlü ve dengeli bir performans sunuyor.

Turbo beslemeli yapısı sayesinde düşük devirlerden itibaren yüksek çekiş hissi vererek daha dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.

ÇİFT KAVRAMALI ŞANZIMAN

Bu güçlü motor seçeneği, hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlayan 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte çalışıyor.

Yeni motoruyla 0'dan 100 km/s hıza sadece 9,2 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 206 km/s olarak açıklandı.

Artan performansına rağmen konforlu sürüş karakterini koruyan i30, geliştirilmiş dinamikleriyle her türlü yol koşulunda güven veren bir stabilite sağlıyor.

Araç bu üstün özellikleriyle hem şehir içi kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda sürücüler için ideal bir seçenek haline geliyor. Otomobilin satış fiyatı ise 1 milyon 940 bin TL.