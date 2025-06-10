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Haber Merkezi

BMW'nin merakla beklenen tam elektrikli M3 modelinin ilk prototipi, Almanya'nın efsanevi Nürburgring pistinde test edilirken casus kameralara yakalandı.

Daha önce buzlu bir gölde gördüğümüz prototip, şimdi de "Yeşil Cehennem" olarak bilinen pistte yeteneklerini sergiliyor.

NÜRBURGRİNG'DE SESSİZ AMA HIZLI TEST

CarSpyMedia tarafından çekilen görüntüler, yeni elektrikli BMW M3'ün pisti ne kadar hızlı turladığını gözler önüne seriyor.

Lastik gıcırtısı dışında herhangi bir motor sesi çıkarmayan araç, virajlardaki yol tutuşu ve yüksek hızıyla oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

M renklerini taşıyan kamuflaj, aracın hatlarını gizlese de genişletilmiş çamurlukları ve markanın yeni "Neue Klasse" tasarım diline ait ipuçları dikkat çekiyor.

Tasarımın, ince aydınlatma elemanları ve küçük ızgaralarıyla mevcut G80 M3'ten belirgin şekilde ayrışacağı anlaşılıyor.

BEKLENEN GÜÇ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni elektrikli BMW M3'ün teknik verileri hakkında konuşmak için henüz erken olsa da BMW, geçmişte yaptığı açıklamalarda modelin 600 beygir gücünün üzerinde bir güç sunacağını ve özel versiyonlarda bu rakamın 700 beygire yaklaşabileceğini belirtmişti.

Dört tekerleğe güç iletecek olan modelin, performans konusunda yeni bir standart belirlemesi hedefleniyor.

Standart elektrikli 3 Serisi'nin bu yıl içinde tanıtılması beklenirken, yüksek performanslı M3 varyantının 2026 yılına kadar tanıtılmayacağı ve 2027'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Neue Klasse platformunun ilk modeli olacak yeni iX3'ün ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.