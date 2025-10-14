Elektrikli Fiat Grande Panda Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarından Fiat, yeni kompakt modeli Grande Panda'yı düzenlediği bir lansmanla Türkiye'de satışa çıkardı.

İlk aşamada sadece tamamen elektrikli versiyonu satılacak olan aracın, ilerleyen dönemde hibrit motor seçeneği de sunulacak.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ İKİNCİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Fiat Grande Panda'nın La Prima donanımlı elektrikli versiyonu, lansmana özel 1 milyon 399 bin TL'lik bir fiyatla satışa çıktı.

Bu rakam, aracı Türkiye'deki en ucuz ikinci elektrikli otomobil konumuna getiriyor.

320 KM MENZİL

Aracın 44 kWh kapasiteli bataryası, WLTP standartlarına göre 320 kilometreye kadar menzil sunuyor.

83 kW (113 HP) gücündeki tek elektrik motoruyla donatılan Grande Panda, daha çok şehir içi kullanıma uygun bir yapıya sahip.

Retro ve modern tasarım dillerini bir araya getiren otomobilin iç mekanında 10 inçlik tam dijital gösterge ekranı ve merkezi bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

HİBRİT VERSİYON DA GELECEK

Fiat, ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye Grande Panda'nın hibrit motorlu versiyonunu da getireceğini belirtti. Bu versiyonda 100 HP gücünde 1.2 litrelik motor ve 48V'luk hafif hibrit ünite yer alacak.