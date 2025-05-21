Elektrikli Hyundai Inster, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Elektrikli araç pazarı hem dünyada hem de Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor. Artan talep ve çevreci yaklaşım, otomobil üreticilerini yeni elektrikli modeller geliştirmeye yöneltiyor.

Bu markalardan biri olan Hyundai, A-SUV segmentindeki yeni elektrikli modeli Inster'ı Türkiye pazarında satışa çıkardı.

YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLMİŞTİ

2025 yılında dünyada "Yılın Elektrikli Otomobili" seçilen Inster, kompakt boyutları ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

HYUNDAI INSTER TÜRKİYE FİYATI

Hyundai Inster'in Advance 49 kW batarya paketine sahip versiyonu, Türkiye'de 1 milyon 319 bin TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Bu fiyatlandırma, Inster'ı Fiat 500e'nin (1 milyon 285 bin 900 TL) ardından ülkemizdeki en ucuz ikinci elektrikli otomobil konumuna getiriyor.

Sade ve kutu benzeri hoş bir tasarımla gelen minik otomobil Inster, fildişi beyaz ve haki yeşili gibi dikkat çekici renk seçenekleriyle sunuluyor.

Aracın içinde ise 10,25 inçlik iki adet ekran yer alırken, kullanıcılarına modern bir iç mekan deneyimi vaat ediyor.

Hyundai Inster, ülkemizde 49 kW batarya paketine sahip versiyonuyla satışa sunuldu ve bu versiyon 360 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.

0'dan 100 km/sa hıza 10,6 saniyede ulaşabilen aracın maksimum hızı ise 150 km/sa olarak açıklandı.